Ultimativni plesni hitovi 70-ih i 80-ih – DJ preporuka Radija Slon

Ultimativni plesni hitovi 70-ih i 80-ih nisu samo soundtrack prošlih vremena, oni su emocionalna veza s epohom u kojoj su svjetski hitovi na engleskom jeziku oblikovali plesne podije, radijske talase i generacije koje su znalački osjećale ritam.

U vremenu kada sve traje po nekoliko sekundi i algoritmi odlučuju šta ćemo čuti, ljudi sve češće biraju ono poznato, ono što ih vrati na sigurno. Retro je postao tiho utočište za sve nas koji želimo da vikend ponovo miriše na ploče, duge refrene i feel good muziku.

Plesna nostalgija u ritmu engleskog jezika

DJ ekipa Radija Slon ovih dana istraživala je retro muzičke kompilacije koje kruže online prostorom. Među desetinama plejlista, pažnju je privukla jedna posebno vibrantna kolekcija engleskih plesnih hitova koja savršeno dočarava duh 70-ih i 80-ih. Ritam, energija i tekstovi koji su i danas živi, oživjeli su atmosferu subotnjih večeri pod svjetlom disko kugli.

Ako želite odmah ući u retro raspoloženje, poslušajte ovu pjesmu koju smo izdvojili kao zvučni šlag na tortu atmosfere 70-ih i 80-ih:

Šta DJ kabina danas bira – ritmovi koji ne stare

Nostalgija ima zvuk. Ime tog zvuka moglo bi biti Roxette – The Look, čiji refren i dalje otvara vrata svakom raspoloženju, ili Eurythmics – Sweet Dreams koji nosi atmosferu synth-popa koji nikada nije izašao iz mode. A onda Mamma Mia – pjesma koja ulazi bez kucanja i automatski podiže raspoloženje, kao da je napisana za subotu popodne i prvu kafu uz prozor.

Michael Jackson, Gloria Gaynor, Whitney Houston… imena koja i dalje plešu u radijskom eteru. “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “I Will Survive” i “I Wanna Dance with Somebody” su pjesme koje ne traže uvod, dovoljan je prvi takt da prostorija oživi. Tu su i Kool & The Gang s himnom slavlja, Madonna koja kroz Holiday nudi ritam slobode, te Berlin koji nas u Take My Breath Away podsjeća da i laganiji tempo ima snagu.

U studiju Radija Slon, kad se pusti ovakav zvuk, atmosfera se promijeni. Osmijeh dođe bez povoda. Sljedeći poziv slušatelja najčešće nije pitanje, nego: “Ko je to sad svirao, sjećam se kad je to išlo na kaseti!”. Takve pjesme, iako ponekad jednostavnije u odnosu na današnje produkcije, nose posebnu toplinu i emociju koja odjekuje čak i kad muzika utihne.

Više od nostalgije – muzika kao lični soundtrack

I onda, kao da se sve spoji u nekoliko tonova Vaya Con Dios – Nah Neh Nah. Ovo je pjesma koje je istovremeno i stil života pretočen u ritam koji ne prestaje da teče. Melodija sa stavom, evropski šarm bez pretenzije, osjećaj koji se nosi i pleše istovremeno.

Danas se mnoge od ovih pjesama vraćaju kroz filmove, serije, reklame, pa čak i TikTok trendove. Mlađe generacije ih možda nisu slušale uživo, ali ih poznaju jer se ritam koji je istinit ne može sakriti. “Sweet Dreams” je soundtrack modnih pista, “I Will Survive” je simbol snage u romantičnim komedijama, a Take On Me od A-HA (da, i ona se lako može ugurati u ovu priču) ponovo kruži u digitalnim remixima.

Za one koji su tada živjeli: to je povratak. Za one koji to tek otkrivaju: to je otkriće. Engleski stihovi bili su univerzalni jezik plesa. I danas, kad se svijet okrenuo ka streaming servisima, kad algoritmi određuju ritam dana, ovi hitovi ne traže ništa osim iskrenosti. Ples nije savršen, ali je iskren. Glas nije uvijek tehnički čist, ali je moćan. Sve što treba je želja da se prepustite.

Ako imate volju da plešete, već ste na podijumu

U DJ kabini Radija Slon, ovih dana dominiraju upravo ti zvuci. Ultimativni plesni hitovi 70-ih i 80-ih ponovno su dio svakodnevnog programa, ali i unutrašnjeg ritma svih onih koji vjeruju da pjesma može biti više od zvuka. Može biti povod da se nasmijete u ponedjeljak, da zaplešete u kuhinji, da otvorite prozor i pustite glas.

Pustite da vas naša lista vodi u vikend, bez žurbe i bez zaboravljenih nota. Jer neki ritmovi ne stare, oni samo čekaju da ih ponovo pustimo.

