Usvojena inicijativa za pojednostavljenje procedura zakonitim nosiocima oružja u TK

Adin Jusufović
oružja, oružje
Foto: Ilustracija/ Oružje

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojena je inicijativa koja se odnosi na izmjene i dosljednu primjenu Zakona o oružju i municiji, s ciljem otklanjanja problema koji su se pojavili u praksi i olakšavanja administrativnih procedura građanima koji zakonito posjeduju oružje.

Inicijativom se predlaže produženje roka za podnošenje zahtjeva za produženje važenja isprava o oružju do 31. decembra 2026. godine, kao i omogućavanje naknadne zamjene oružnog lista bez izricanja prekršajnih sankcija. Ovi prijedlozi temelje se na objektivnim okolnostima, među kojima su kašnjenje u donošenju podzakonskih akata, ali i činjenica da veliki broj nosilaca oružja živi i radi izvan Bosne i Hercegovine.

Također je upućen zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da svoje podzakonske akte uskladi sa Zakonom o oružju i municiji, usvojenim prošle godine, te da se koriguju postojeće prakse koje u pojedinim slučajevima neopravdano idu na štetu zakonitih vlasnika oružja.

Posebno su istaknuti problemi koji se odnose na princip „jedno oružje – jedan oružni list“, zatim na važenje ljekarskog uvjerenja koje bi trebalo vrijediti do isteka roka na koji je izdato, bez obaveze njegovog ponovnog pribavljanja za svaku novu nabavku oružja, kao i na ponavljanje sigurnosnih provjera za nosioce oružja koji su već prošli zakonom propisanu proceduru.

Cilj izmjena i pravilne primjene Zakona o oružju i municiji jeste rasterećenje nosilaca oružja od nepotrebnih administrativnih i finansijskih opterećenja, a ne njihovo dodatno komplikovanje kroz neusklađene propise i neujednačenu praksu.

Od nadležnih institucija se očekuje da ove zahtjeve uvaže i osiguraju zakonitu, pravednu i dosljednu primjenu propisa na području Tuzlanskog kantona.

