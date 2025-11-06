Uz novembarsku penziju isplata pomoći penzionerima u još jednom kantonu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva za isplatu pomoći od 100 KM penzionerima s područja ovog kantona. Pomoć će biti isplaćena uz novembarsku penziju, a ukupno će je primiti 34.525 penzionera.

Za ovu namjenu bit će izdvojeno 3.458.500 KM, a sredstva su osigurana unutrašnjim preraspodjelama u okviru kantonalnog budžeta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice izdvojit će 400.000 KM, dok će Ministarstvo finansija osigurati preostalih 3.058.500 KM.

Pravo na pomoć od 100 KM imaju penzioneri koji primaju minimalnu penziju, kao i oni sa srazmjernim penzijama nižim od minimalne penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sredstva će biti doznačena Federalnom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji će izvršiti isplatu pomoći zajedno sa penzijom za mjesec novembar.