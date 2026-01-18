Uz ovaj jednostavan trik očistite masnoću iz mikrovalne

Masnoća i ostaci hrane koji se nakupljaju u mikrovalnoj pećnici čest su problem u kuhinji, a redovno čišćenje važno je zbog higijene, neprijatnih mirisa i toga kako uređaj radi. Ako se ne sjećate kada ste posljednji put očistili mikrovalnu, vjerovatno je vrijeme za temeljitije čišćenje, piše Daily Express.

U tekstu se navodi jednostavan trik za koji nisu potrebna skupa sredstva, limun i zdjela vode. Ovu metodu je, prema navodima, na TikToku podijelila Morgan Van Wyck, uz objašnjenje da je brza, jednostavna i da ostavlja svjež miris. Postupak je da se limun prereže na pola, stavi u zdjelu s vodom i zagrije u mikrovalnoj pet minuta, nakon čega se vrata ne otvaraju odmah, već se uređaj drži zatvoren oko 15 minuta kako bi para omekšala osušene naslage i olabavila masnoću.

„Nemojte odmah vaditi zdjelu. Opeći ćete prste“, upozorila je Morgan, uz preporuku da se sačeka prije brisanja unutrašnjosti. Nakon što se unutrašnjost obriše, preporučuje se da se okretni tanjir izvadi i opere u sudoperu deterdžentom za suđe.

U tekstu se ističe da je metoda jeftina, bez agresivnih hemikalija i da ne bi trebalo da ošteti uređaj, a pojedini korisnici su u komentarima naveli da mikrovalnu čiste na sličan način. „Upravo ovako ja čistim svoju mikrovalnu!“, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: „Svi imamo prljave mikrovalne pećnice. Svoju čistim svaki dan, a ponekad i dalje izgleda ovako.“

