Večeras sa akšam-namazom počinje mjesec ramazan, odabrani mjesec u islamskom kalendaru koji za muslimane ima poseban duhovni značaj. Prvom teravijom ulazi se u ramazanske dane, dok prvi dan posta nastupa narednog dana od zore.

Ramazan u Bosni i Hercegovini donosi promijenjen ritam svakodnevice. U domovima i zajednicama prisutne su pripreme za iftare i sehure, više vremena posvećuje se molitvi, smirenijem razgovoru i međusobnom razumijevanju. Vjernici ovaj period doživljavaju kao vrijeme ličnog preispitivanja i povratka unutrašnjoj ravnoteži.

Post od zore do zalaska sunca podrazumijeva tjelesno odricanje od hrane i pića, ali se naglašava i duhovna dimenzija, suzdržavanje od loših postupaka, teških riječi i naglih reakcija. Posebna pažnja posvećuje se odnosu prema drugima, strpljenju i solidarnosti.

Ramazanske večeri obilježavaju teravih-namazi u džamijama, koji okupljaju veliki broj vjernika. Učenje Kur’ana, zajedničke dove i noćni ibadeti daju ovom mjesecu poseban osjećaj zajedništva. Tokom ramazana pojačane su i humanitarne aktivnosti, izdvajanje sadake i pomoć onima kojima je potrebna podrška.

U završnici mjeseca vjernici dodatno intenziviraju molitvu i ibadet, a posebno mjesto ima noć Lejletul-Kadr, koja se smatra jednom od najodabranijih noći u godini.