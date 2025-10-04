Večeras u BKC-u Tuzla hit komedija “Šta me opet snađe”

Nova komedija „Šta me opet snađe“, u izvedbi glumice Anđelke Stević Žugić, stiže večeras u Bosanski kulturni centar Tuzla. Predstava počinje u 20 sati. Riječ je o dinamičnoj monodrami koja na duhovit, ali i dirljiv način otvara uvijek aktuelnu temu – razvod i život poslije njega.

U centru priče je Jovanka Joka Jakovljević, žena u kasnim tridesetim koja, nakon razvoda, pokušava pronaći sebe i smisao u svakodnevnom emocionalnom haosu. Njen brak se završio kao loš film, iako je očekivala romantičnu komediju. U tom procesu „novog početka“, društvo joj prave tipični saveznici – prijateljice Cica i Mica, brižna baba i mama, kao i neizostavni astrolog i psiholog. Svako od njih, umjesto da pomogne, dodatno joj zakomplikuje život svojim savjetima.

“Standardna formacija odbrane svake žene za njene kuršluse u glavi”, stoji u opisu predstave koja je do sada osvojila publiku širom regiona, a pogledalo ju je na hiljade gledalaca.

Sve likove na sceni tumači sama Anđelka, u svom prepoznatljivom, energičnom i iskrenom komičnom stilu. Njena izvedba donosi mješavinu sirove autentičnosti i emocionalne iskrenosti, koja izaziva smijeh, ali i podsjeća na krhkost svakodnevice i izazove sa kojima se mnoge žene suočavaju nakon razvoda.

“Ova predstava nije za one sa slabim srcem, jakim predrasudama i nepogrešivim stavovima”, poručuju autori, dodajući da je namijenjena svima koji se usuđuju nasmijati životnim paradoksima i reći: “Šta me opet snađe? Pa, sve najbolje, naravno!”

Autor teksta je Nebojša Romčević, režiju potpisuje Petar Jovanović, muziku Aleksandar Saša Lokner, dok produkciju potpisuje Gane Pecikoza i kuća GMR Beograd.

Predstava već mjesecima puni dvorane širom Evrope, a svaka izvedba završava gromoglasnim aplauzom i dugotrajnim ovacijama. Publika iz sale izlazi nasmijana, ali i s mnogo razloga za razmišljanje.

Ulaznice za komediju „Šta me opet snađe“ u Tuzli dostupne su po cijeni od 30 i 35 KM na sljedećim prodajnim mjestima: marketing služba BKC-a Tuzla, CD shop Mido (Korzo), Buddy’s Gift Shop (RK Tuzlanka) i putem sistema ulaznica.org.

Ova večer obećava sat i po smijeha, emocija i prepoznatljivih životnih scena – onako kako to samo Anđelka zna da dočara.