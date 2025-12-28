Vedro i hladno vrijeme: Niske temperature obilježavaju dan u Tuzli

RTV SLON
Tuzla/ Vedro i toplo vrijeme
Foto: Tuzla/ Sjenjak vedro nebo

Tuzlu danas očekuje hladan i suh zimski dan, uz pretežno vedro nebo i bez padavina. Jutarnje temperature spuštale su se do oko -4 stepena, dok će najviša dnevna temperatura iznositi oko 3 stepena Celzijusa. Vjetar je umjeren, sjeverozapadnog smjera, s povremenim udarima do 7 metara u sekundi, što dodatno pojačava osjećaj hladnoće.

Za područje Tuzle na snazi je upozorenje zbog niskih temperatura, koje je aktivno od 28. decembra u 23 sata do jutros u 8 sati. U tom periodu minimalne temperature su oko -5 stepeni, zbog čega se savjetuje oprez, posebno u ranim jutarnjim satima.

Slični vremenski uslovi zabilježeni su i na području Tuzlanskog kantona. Dan protiče uz vedro i hladno vrijeme, s jutarnjim temperaturama koje su u dolinskim predjelima dostizale do -2 stepena. Tokom dana očekuje se blago zatopljenje, ali temperature uglavnom neće prelaziti 3 stepena.

Vjetar je slab do umjeren, a padavine nisu najavljene. U jutarnjim satima lokalno su mogući pojava magle ili inja, dok su u višim i planinskim predjelima kantona, uključujući područje Kladnja, temperature niže u odnosu na ostatak regije.

Upozorenje za niske temperature na području Tuzlanskog kantona bilo je aktivno do jutarnjih sati, s minimalnim vrijednostima oko -5 stepeni, zbog čega se građanima preporučuje dodatni oprez prilikom kretanja na otvorenom.

