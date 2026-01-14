Velika promjena u socijalnoj zaštiti, Vlada FBiH usvojila zakon koji donosi sigurnije i trajne socijalne usluge

Vlada FBIH utvrdila je Prijedlog zakona o socijalnim uslugama koji bi, ako dobije potvrdu Parlamenta FBiH, mogao donijeti jednu od najvažnijih promjena u oblasti socijalne zaštite u posljednjim decenijama. Riječ je o zakonu koji prvi put uvodi sveobuhvatan i sistemski okvir za organizaciju, pružanje i finansiranje socijalnih usluga u Federaciji BiH.

Dosadašnji sistem u velikoj mjeri se oslanjao na projekte i privremena rješenja, što je značilo da su mnoge usluge zavisile od trajanja grantova i javnih poziva. Usvajanjem ovog zakona, kako je poručeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, taj model bi trebao postati prošlost, a socijalne usluge bi prvi put dobile stabilno, predvidivo i zakonom zagarantovano finansiranje.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da se radi o historijskom iskoraku za sistem socijalne zaštite u Federaciji BiH. Prema njegovim riječima, zakon donosi pravnu sigurnost i korisnicima i pružaocima usluga. To znači da djeca i odrasli u stanju socijalne potrebe više neće morati strahovati da će im podrška prestati onog trenutka kada se završi neki projekat, dok će organizacije i ustanove koje pružaju usluge imati garanciju da njihov rad neće zavisiti od povremenih javnih poziva.

Novi zakon detaljno uređuje šta se podrazumijeva pod socijalnim uslugama, koje vrste usluga postoje i kako se formira njihova mreža na području Federacije BiH. Uvodi se i obavezno licenciranje pružalaca usluga, kao i jasna metodologija za utvrđivanje cijena i prava na budžetsko finansiranje. Cilj je, kako je naglašeno, izgraditi efikasan, održiv i dostupan sistem koji će biti osjetljiv na stvarne potrebe najugroženijih građana.

Ministar Delić poručio je da se ovim zakonom konačno stvara temelj za pravi sistem socijalne zaštite koji garantuje osnovna i ujednačena prava u svakom dijelu Federacije BiH. To bi trebalo značiti da podrška najranjivijim kategorijama stanovništva više neće zavisiti od toga da li je neki projekat produžen ili nije, već će postati trajna obaveza sistema.

Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je još da ga potvrde oba doma Parlamenta Federacije BiH. Ukoliko se to desi, Federacija BiH bi prvi put trebala dobiti stabilan i dugoročno održiv sistem socijalnih usluga, što bi moglo imati direktan i dugotrajan utjecaj na hiljade građana kojima je pomoć najpotrebnija.