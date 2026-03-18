Velšani objavili spisak za baraž protiv Zmajeva, selektor ima problema s povredama

Nedžida Sprečaković
Craig Bellamy, selektor fudbalske reprezentacije Velsa, Foto: Football Association of Wales

Fudbalska reprezentacija Velsa objavila je spisak igrača za predstojeći baraž meč protiv Bosne i Hercegovine, a selektor se uoči ovog susreta suočava s ozbiljnim kadrovskim problemima.

Prema dostupnim informacijama, nekoliko važnih igrača otpalo je zbog povreda, što bi moglo značajno utjecati na sastav i plan igre velške selekcije u duelu protiv Zmajeva.

Iako su Velšani poznati po čvrstoj i organizovanoj igri, izostanak standardnih prvotimaca predstavlja dodatni izazov u pripremi jedne od najvažnijih utakmica u kvalifikacionom ciklusu.

S druge strane, reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovaj susret ulazi s jasnim ciljem, izboriti pozitivan rezultat i napraviti korak bliže plasmanu na veliko takmičenje.

Očekuje se da će baraž duel privući veliku pažnju javnosti, s obzirom na značaj utakmice i ulog koji nosi, a eventualni problemi u redovima protivnika mogli bi biti dodatna prilika za bh. tim.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Velsa igra se u okviru baraža, a pobjednik ovog susreta napravit će ključni iskorak ka plasmanu na evropsku smotru.

Meč je zakazan za 26. mart 2026. godine u 20:45 sati u Cardiffu. 

