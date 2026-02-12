/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. februar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. februar

U Sarajevu je danas tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja, pri čemu je jedna osoba poginula, a četiri su povrijeđene, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Skupština povjerilaca odlučila je da se gase proizvodni pogoni Koksare u Lukavcu jer nije bilo ponuda investitora, a radnicima se duguje oko 7,5 miliona maraka.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH podržala je izmjene Zakona o platama i naknadama uz amandmane, kao i principe izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas isplaćuje oko dva miliona maraka socijalnih davanja, od čega je najveći dio namijenjen naknadama porodiljama.

U Bosni i Hercegovini pokrenuta je kampanja „Ušutkana“ s ciljem da ukaže na probleme i diskriminaciju žena s invaliditetom.

Najčitanija vijest dana na portalu rtvslon.ba odnosi se na drugu ovogodišnju transplantaciju bubrega u UKC Tuzla, dok su pažnju privukle i teme o imenovanju direktora FUP-a, stručnoj praksi studenata i baletu „Labuđe jezero“ u BKC-u TK.

U Tuzli sutra počinju 22. Dani mladih Tuzle koji do aprila donose više od 600 programa, a otvaraju se premijerom predstave „Rode“.

Sloboda Energoinvest poražena je u Mrkonjić Gradu od Mladosti 79:66, ali je zadržala mjesto u vrhu tabele prvenstva BiH.

Elvedina Muzaferija osvojila je 16. mjesto u Super-G utrci na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini, što je najbolji rezultat BiH u toj disciplini.