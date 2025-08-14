/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 14. august

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 14. august

Studenti u Srbiji najavili su novo protestno okupljanje večeras nakon dvije noći obilježene nasiljem policije i pristalica SNS-a, u sklopu devetomjesečnih protesta pokrenutih poslije tragedije u Novom Sadu prošlog novembra.

Opozicione stranke u RS naredne sedmice održat će sastanak o političkoj situaciji i mogućim prijevremenim izborima nakon što je CIK BiH oduzeo mandat Miloradu Dodiku.

Američki diplomata Richard Holtzapple preuzeo je dužnost šefa Misije OSCE-a u BiH nakon bogate međunarodne karijere i iskustva u regiji Balkana.

U Tuzli je obilježen „Dan mladih – sportom za budućnost“ s ciljem promocije inkluzije i zajedništva kroz sportska nadmetanja djece.

FK Sloboda Tuzla u subotu igra generalnu probu pred sezonu protiv NK TOŠK-a, a prvenstvo počinje krajem augusta derbijem s Tuzla Cityjem.

Košarkaška reprezentacija BiH putuje u Belgiju na turnir u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, nakon čega slijede prijateljske utakmice s Belgijom u Sarajevu.