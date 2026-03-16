/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. mart

U nastavku pogledajte dnevnik TV Slon, Crno i bijelo. Donosimo događaje koji su obilježili 16. mart:

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama razmatra po hitnom postupku, uz protivljenje pet zastupnika.

Od danas dužnost predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema principu rotacije, u narednih osam mjeseci preuzima član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Predsjednik Vlade RS-a Savo Minić podnio je ostavku na ovu funkciju zbog čega se mora birati nova Vlada RS-a i to drugi put u roku od dva mjeseca.

Vlada TK iznijela je svoj stav nakon prošlosedmičnih protesta ljekara, poručujući da ne podržava proteste i da su već ponuđena povećanja plata u zdravstvu.

Žrijebanje parova polufinala Kupa BiH za sezonu 2025/2026. biće održano u utorak u Sarajevu. Klubovi koji su izborili plasman su FK Sloga Doboj, FK Velež Mostar i HŠK Zrinjski, dok će četvrti učesnik biti poznat nakon revanš utakmice četvrtfinala između FK Radnik Bijeljina i FK Laktaši.