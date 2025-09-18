/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. septembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. septembar

Predstavnički dom PS BiH 23. septembra održat će hitnu sjednicu posvećenu prijedlogu budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Centralna izborna komisija BiH još nije dobila sredstva za provođenje prijevremenih izbora u RS-u, a problem je blokada pečata u Ministarstvu finansija.

Roditelji djece s teškim oblicima autizma u Zavodu u Tuzli već dvije sedmice bojkotuju nastavu zbog loše organizacije i traže smanjenje broja učenika u grupama.

Služba za zapošljavanje TK objavila je Javni poziv poslodavcima za Program sufinansiranja zapošljavanja 2025. godine, otvoren 15 dana od objave.

Grad Tuzla raspisao je Javni poziv za podršku zapošljavanju osoba iz ranjivih kategorija, otvoren do 7. oktobra 2025. godine.

Objavljen je i Javni poziv Grada Tuzle za program „Siguran start“ kojim se nudi finansijska podrška preduzetnicima i firmama, a rok za prijavu je 7. oktobar.

U Sarajevu je predstavljen Promo Event Sajma poslova 2025 pod sloganom „Gledaj sebi posla“, dok će glavni sajam biti održan 6. i 7. oktobra.

U Tuzli je počeo 13. Međunarodni simpozij o održivom razvoju, digitalnoj transformaciji i primjeni vještačke inteligencije, koji će trajati tri dana.