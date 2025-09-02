/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 2. august

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 2. august

Poslanici u Narodnoj skupštini RS dobili su imena članova nove Vlade čiji je mandatar Savo Minić, ali se proces imenovanja osporava zbog nelegalnosti.

U požaru koji je rano jutros izbio u garaži u centru Tuzle potpuno je izgorio automobil delegata Dževada Mahmutovića, a istraga pokazuje da je požar podmetnut.

Nakon jučerašnjeg napada u Tuzli u kojem je povrijeđen maloljetnik, otvoreno je pitanje odgovornosti porodice i sistema, o čemu je raspravljala i Skupština TK.

Vlada TK dala je saglasnost na nastavak prakse oslobađanja građana plaćanja premije zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu.

Iz Ministarstva je demantovano da su radovi na obnovi zgrade SodaSo zaustavljeni, ali je potvrđeno da postoje određene poteškoće koje se rješavaju.

Košarkaška reprezentacija BiH savladala je Grčku 80:77 na Eurobasketu i tako došla do druge pobjede u grupnoj fazi.

Mlada nogometna reprezentacija BiH u petak u Mostaru protiv Izraela počinje kvalifikacije za Euro 2027, a potom je očekuju susreti s Nizozemskom, Slovenijom i Norveškom.