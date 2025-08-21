/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 21. august

Događaji koji su obilježili 21. august:

Prijevoznici okupljeni u Konzorcijum Logistika BiH najavili su masovne proteste od 1. septembra pod sloganom “Dosta je bilo”, upozorivši da bi blokada vozila mogla dovesti do nestašica i rasta cijena.

Zamjenik premijera FBiH i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović sastao se s delegacijom Poljske, gdje je dogovoreno jačanje ekonomske saradnje kroz formiranje portfelja kompanija iz obje zemlje.

Centralna izborna komisija BiH osnovala je Koordinacioni tim za uvođenje novih izbornih tehnologija, a u njegov sastav imenovano je 20 predstavnika institucija i telekom operatera.

Narodna skupština Republike Srpske sutra će održati posebnu sjednicu na kojoj će se razmatrati ostavka premijera Radovana Viškovića, presuda Miloradu Dodiku i raspisivanje referenduma.

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u julu 2025. porasle su za 0,2 posto u odnosu na juni, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5 posto.

Sutra će u Klubu Zmajevo srce biti održana humanitarna akcija prikupljanja sredstava za nabavku ponija, namijenjenog djeci sa zdravstvenim poteškoćama i malignim oboljenjima.

Košarkaška reprezentacija BiH u subotu će u dvorani “Mirza Delibašić” odigrati prijateljski meč protiv Belgije, što će biti posljednja provjera Zmajeva pred nastup na Eurobasketu.