(VIDEO) Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. septembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. septembar

U NSRS vođena je žustra rasprava o izborima i statusu Milorada Dodika, a usvojen je zaključak da stranke samostalno odluče o učešću na prijevremenim izborima.

Estonija je uvela sankcije Miloradu Dodiku, zabranjujući mu ulazak zbog podrivanja suvereniteta i podsticanja separatizma.

Vlada Federacije BiH povukla je tri zakona iz procedure zbog pristiglih amandmana koji zahtijevaju dodatno razmatranje.

Predat je prijedlog zakona kojim se ženama u FBiH garantuje pravo na pratnju tokom cijelog poroda, uključujući i carski rez.

Na Trgu slobode u Tuzli obilježen je Svjetski dan farmaceuta, uz besplatna mjerenja i savjete za građane.

U Tuzli je obilježen „Zlatni septembar“, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, u organizaciji Udruženja PIPOL i vrtića Aladin.