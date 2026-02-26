/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 26. februar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 26. februar

Radio-televizija BiH danas nije emitovala redovni program zbog alarmantne finansijske krize, jer se za dva dana očekuje blokada računa zbog duga od 22 miliona KM prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, dok ukupna potraživanja RTRS-a prema BHRT-u premašuju 104 miliona maraka.

Vlada Tuzlanskog kantona najavila je programe penzionisanja, ponovnog zapošljavanja i samozapošljavanja za radnike Koksare Lukavac, a kao prvi korak bit će zbrinuto dvadesetak radnika koji već ispunjavaju uslove za penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je iznose socijalnih davanja za 2026. godinu, uključujući mjesečnu pomoć od 71 marku za teško oboljelu djecu i osobe s poteškoćama u razvoju, te naknade od 365 maraka za nezaposlene i 996 maraka za zaposlene porodilje.

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo, jer je istekao zakonski rok zadržavanja, uz napomenu da pritvor može biti ponovo određen ako se za to steknu zakonski uslovi.

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Tužilaštva da Mahiru Kuduzoviću, osumnjičenom za pokušaj ubistva u Gračanici, odredi pritvor, jer je utvrđeno da je oštećeni prvi započeo napad, a da ne postoje okolnosti koje bi opravdale zadržavanje u pritvoru.

Uoči 1. marta u Tuzli je održan centralni akademski program povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, s naglaskom na ulogu mladih i obrazovanja u očuvanju državnosti.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u tuzlanskom Mejdanu protiv Švicarske igra ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u kojoj nakon poraza od Turske i Srbije nema pravo na novi kiks.