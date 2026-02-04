/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 4. februar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 4. februar

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli jutros je počeo glavni pretres protiv Ahmeda Kastratija, optuženog za ubistvo Saše Vilušića, a naredno ročište zakazano je za 9. februar.

Vlada Federacije BiH uskoro bi trebala donijeti konačnu odluku o neoporezivoj pomoći radnicima do 300 KM mjesečno, uz najavu posebne sjednice o zloupotrebama bolovanja.

Iz federalnog budžeta osigurano je 353 miliona KM za isplatu uvećanih penzija koje će korisnicima biti isplaćene 5. februara uz rast od 11,2 posto.

U UKC-u Tuzla završena je prva faza rekonstrukcije Odjela babinjara, pa će porodilje boraviti u obnovljenim i bolje opremljenim prostorijama.

Narodna kuhinja Imaret trenutno opslužuje oko 2.800 korisnika na 22 punkta u više gradova TK, uz pojačan pritisak na sistem i proširenu dostavu obroka starijim osobama.

Košarkaši Slobode Energoinvest u Mejdanu igraju važan meč ABA 2 lige protiv Vršca u borbi za plasman u završnicu takmičenja.