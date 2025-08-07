/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 7. august

Događaji koji su obilježili 7. august:

Dodik najavio referendum o svojoj funkciji nakon što mu je CIK oduzeo mandat, tvrdeći da mandat duguje narodu, a ne institucijama koje smatra nelegitimnim.

Dodik traži otkup kazne od godinu dana zatvora, dok se čeka odluka Apelacionog odjeljenja o žalbi na oduzimanje mandata.

Ćamilu Durakoviću ukinuta su prava koja mu pripadaju po funkciji potpredsjednika RS-a, odmah nakon što je Dodiku oduzet mandat.

Narod i pravda reagovala je na uskraćivanje prava Durakoviću, ocjenjujući to kao udar na Bošnjake i povratničku zajednicu u RS-u.

Premijer Nikšić poručio je da Duraković neće ostati bez podrške, te najavio da će FBiH osigurati uslove za njegov nesmetan rad.

Bosna i Hercegovina isplatila je dug firmi Viaduct, čime je okončan međunarodni spor pred arbitražnim sudom u Washingtonu.

Poslodavci traže skraćivanje bolovanja na njihov teret, dok sindikati tvrde da se iza toga krije pokušaj dodatnog pritiska na radnike.

Najavljeni su protesti u Vukovijama Donjim zbog tragične smrti Ajle Nuhanović, s jasnim zahtjevima za veću sigurnost u saobraćaju.

Vrhovni sud FBiH potvrdio je kaznu od 11 godina zatvora za Erna Szaba Čakija zbog ubistva supruge lukom i strijelom u Lipnici.

Tužilaštvo TK upozorilo je na opasnosti dezinformacija koje se šire putem društvenih mreža, naglašavajući granice slobode govora.

