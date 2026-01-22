/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a nije pokrenuo vitalni nacionalni interes na imenovanje nove Vlade RS-a jer je glasanje završilo bez potrebne većine, a presudio je suzdržan glas Dževada Mahmutovića.

Neprimjereno ponašanje i isticanje četničkih obilježja u Memorijalnom centru Potočari izazvali su oštre reakcije boračkih organizacija i udruženja žrtava, koje traže odgovornost nakon što je privedeni muškarac iz Srbije udaljen iz BiH bez krivičnog postupka.

FINconsult je okončao 45. ciklus edukacije za knjigovodstveno-računovodstvene poslove, uz poruku da program polaznicima daje praktična znanja iz finansija i računovodstva, oblasti koja se stalno prilagođava tržištu.

Edin Džeko je novi igrač Schalkea, u koji stiže kao slobodan igrač nakon odlaska iz Fiorentine, a u klubu će sarađivati s trenerom Mironom Muslićem i reprezentativcem Nikolom Katićem.

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi su u Skoplju od TFT-a 96:91 nakon produžetka, uz 26 poena i 15 skokova Tomaševića, čime je prekinut niz od šest pobjeda, a naredni rival u ABA 2 ligi je Vršac u Mejdanu.

