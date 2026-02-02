Od događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 2. fefruar 2026. godine izdvajamo:

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je donošenje uredbe kojom će i ove godine biti omogućena isplata neoporezive pomoći radnicima, a prijedlog će se razmatrati na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća i potom Vlade FBiH.

Šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreca razgovarao je s ministrom Edinom Fortom o problemima profesionalnih vozača, dok će ministri regiona i Evropska komisija u Briselu tražiti rješenja za produženje njihovog boravka u EU.

Iz Delegacije EU poručeno je da se pripremaju modeli i nova pravila koja bi omogućila produžene kratkoročne boravke za profesionalne vozače uz bržu provedbu reformi.

Predstavnici Konzorcija logistika BiH očekuju skoro otvaranje regionalnog dijaloga kako bi se došlo do jedinstvenog rješenja za drumske prevoznike.

Sindikalna organizacija Koksare Lukavac u stečaju uputila je hitan apel institucijama jer prijeti zastoj proizvodnje i gašenje postrojenja uz rizik za stotine radnih mjesta.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona izvršilo je isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za januar u iznosu većem od 765 hiljada maraka za više od 2.800 korisnika.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je regulacioni plan za dio Kazan mahale i pokrenulo izradu novih urbanističkih planova za Kreku sjever i zonu Stari grad.

Prema podacima državne statistike, u BiH radi blizu 550 predškolskih ustanova koje pohađa više od 48 hiljada djece, dok na mjesto u vrtićima čeka oko deset hiljada mališana.

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi su u finalu Kupa sistema A od ekipe Bosne i kao drugoplasirani završili nastup u tom takmičenju.

ŽFK Sloboda 2024 započeo je pripreme za nastavak sezone inicijalnim testiranjem igračica radi planiranja trenažnog procesa.

Meteorolozi najavljuju novu promjenu vremena već od sutra uz nestabilne prilike, padavine i pojačan vjetar u pojedinim dijelovima zemlje.