/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili ovaj četvrtak?

Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili ovaj četvrtak?



Osam osoba, među kojima i četiri policajca MUP-a TK, predato je Tužilaštvu zbog sumnje u trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje dvije maloljetnice.

U akciji „Istok Swot“ koju su zajednički proveli organi BiH i Hrvatske razbijene su afganistanske kriminalne grupe koje su djelovale u pograničnom pojasu.

Predstavnički dom PSBiH usvojio je u prvom čitanju Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu.

U Federaciji BiH počela je imunizacija protiv gripe za sezonu 2025/2026, a građani se mogu besplatno cijepiti od 3. novembra.

Ljekari UKC-a Tuzla upozoravaju da moždani udar sve češće pogađa mlađe osobe, te da brza reakcija značajno utiče na oporavak.

Udruženje Fenix pokrenulo je projekat „Dnevni centar – prostor za inkluziju“ s ciljem stvaranja sigurnog mjesta za učenje, druženje i oporavak korisnika.

Evropska komisija otvorila je novi poziv za 40.000 mladih rođenih 2007. godine da besplatno putuju Evropom kroz program DiscoverEU.

Sloboda je u šesnaestini finala Kupa BiH poražena od Željezničara rezultatom 0:2 nakon dva kasna gola gostiju.