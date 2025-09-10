/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 10. septembar?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo 10. septembar?

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Tužilaštva za produženje pritvora Ahmedu Kastratiju i naložio njegovo puštanje na slobodu, uz napomenu da nedostaju dokazi o uzročnoj vezi s ubistvom Saše Vilušića.

U osnovnoj školi u Tuzli došlo je do sukoba između dva uposlenika, a istragu vodi policija uz nadzor Tužilaštva, dok je ovo drugi incident u školama u samo nekoliko dana.

Informativni centar „Lotos“ Tuzla predstavio je istraživanje koje pokazuje određene pomake u pravima osoba sa invaliditetom, ali i dalje ukazuje na probleme u pristupačnosti, obrazovanju i zapošljavanju.

Ministar Fadil Alić uručio je odluke o dodjeli 357 hiljada maraka za projekte 43 udruženja, poručivši da podrška socijalno ugroženim i djeci pokazuje trajnu opredijeljenost vlasti.

U Parlamentarnoj skupštini BiH održan je Forum o rodnoj ravnopravnosti posvećen ulozi žena u miru i razvoju, a zaključci će biti predstavljeni na ministarskim sastancima.

Na našem portalu najčitanija vijest bila je o konkursu MUP-a TK za nove policajce i inspektore, a među ostalim izdvajamo saopštenje UKC-a Tuzla o nedostatku lijekova, podršku Grada Tuzle projektima i obilježavanje Svjetskog dana prevencije samoubistva.

Banovići su obilježili 30 godina od oslobođenja, a Dan općine i MZ Aljkovići obilježen je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima.

Fudbalska reprezentacija BiH poražena je na Bilinom polju od Austrije 2:1, ali i dalje drži prvo mjesto u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Košarkaški klub Jedinstvo organizuje memorijalni turnir „Tima Džebo“ od 12. do 14. septembra, u čast legendarne igračice i simbola tuzlanske košarke.