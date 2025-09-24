(VIDEO) Crno i bijelo: Šta je obilježilo 24. septembar?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo 24. septembar?

U Sarajevu je nastavljena 29. hitna sjednica Predstavničkog doma PS BiH, ali zbog izostanka predlagača budžet nije razmatran pa je nastavak zakazan za 15. oktobar.

Sjednica Vijeća ministara BiH odgođena je za 1. oktobar, čime je potvrđeno da BiH gubi dodatnih 108 miliona eura iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Premijer FBiH Nermin Nikšić najavio je drugu fazu smanjenja doprinosa, nakon što je prva ranije ove godine stopu smanjila sa 41,5 na 32,5 posto.

Nova penzionerska stranka Tuzla za subotu je najavila proteste penzionera i socijalno ugroženih građana, uz poruku da novi Zakon o penzijama nije usklađen s evropskim standardima.

U Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla počela je obuka nastavnika o primjeni novog predmetnog kurikuluma u okviru dualnog obrazovanja uz podršku GIZ-a.

U Tuzli se obilježava 26. Dan evropskih jezika, a gimnazija Ismet Mujezinović sa osnovnim školama pripremila je kviz i niz aktivnosti za učenike.

U Tuzli je otvoren Sajam knjige koji će do 28. septembra okupiti autore i izdavače iz regije, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Fudbaleri Slobode visokom pobjedom 7:0 protiv NK Kolina u Ustikolini potvrdili su ulogu favorita u završnici Kupa FBiH.