/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 102. sjednici nije donijelo odluku o uvođenju taksi na čelik iz Srbije, Turske i Evropske unije, dok je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio da predložene mjere nisu predstavljale adekvatan odgovor na poteze Srbije.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene Zakona o izvršenju Budžeta, kojima je odobreno kreditno zaduženje od 40 miliona maraka za projekte vodosnabdijevanja, a više detalja donosimo u prilogu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan proljetne sjetve za 2026. godinu, uz manje planirane površine uprkos nižim cijenama repromaterijala, dok poljoprivrednici upozoravaju na pad interesa za sjetvu, o čemu više u prilogu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede održalo je sastanak s proizvođačima, prerađivačima i otkupljivačima pšenice o Nacrtu pravilnika koji definiše parametre kvaliteta i klase pšenice, a dokument je trenutno u fazi javne rasprave.

Pucanj ramazanskog topa sa brda Kicelj označio je početak Ramazana u Tuzli, a mališani su na Trgu slobode simbolično dočekali mubarek mjesec, o čemu više u prilogu.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 22. februara okuplja se u Tuzli gdje počinje pripreme za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a prvi meč protiv Švicarske igra se 27. februara u Mejdanu.

