/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

Amir Pašić uhapšen je nakon što je na društvenim mrežama objavljen video njegovog verbalnog napada na novinarku, što je Tužilaštvo Kantona Sarajevo okvalifikovalo kao ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje.

Centralna izborna komisija BiH odbila je zahtjev za obnovu postupka vezanog za ovjeru prijave SNSD-a na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da će prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj biti održani 23. novembra.

U Tuzli je povodom Dana penzionera održana svečana sjednica Skupštine penzionera TK, a u fokusu su bile najavljene izmjene Zakona o PIO koje će omogućiti redovno usklađivanje penzija.

U Katoličkom školskom centru Tuzla obilježen je Dan kruha, a učenici su kroz humanitarnu akciju prikupljali pomoć za svoje vršnjake kojima je ona najpotrebnija.

U Gradačcu Omer Mešanović uzgaja jedne od najljućih paprika na svijetu, a njegov hobi prerastao je u posao koji privlači pažnju i izvan granica Bosne i Hercegovine.