/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

Amir Pašić uhapšen je nakon što je na društvenim mrežama objavljen video njegovog verbalnog napada na novinarku, što je Tužilaštvo Kantona Sarajevo okvalifikovalo kao ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje.

Centralna izborna komisija BiH odbila je zahtjev za obnovu postupka vezanog za ovjeru prijave SNSD-a na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da će prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj biti održani 23. novembra.

U Tuzli je povodom Dana penzionera održana svečana sjednica Skupštine penzionera TK, a u fokusu su bile najavljene izmjene Zakona o PIO koje će omogućiti redovno usklađivanje penzija.

U Katoličkom školskom centru Tuzla obilježen je Dan kruha, a učenici su kroz humanitarnu akciju prikupljali pomoć za svoje vršnjake kojima je ona najpotrebnija.

U Gradačcu Omer Mešanović uzgaja jedne od najljućih paprika na svijetu, a njegov hobi prerastao je u posao koji privlači pažnju i izvan granica Bosne i Hercegovine.

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 16. oktobar?

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 13. oktobar

Vijesti

Crno i bijelo, ovi su događaji obilježili 10. oktobar /VIDEO/

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Vijesti koje su obilježile 2. oktobar

Tuzla i TK

(VIDEO) Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 26. septembar

Istaknuto

(VIDEO) Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. septembar

Tuzla i TK

Vlada TK sa više od 3,3 miliona KM podržava razvojne projekte u Gradačcu

Tuzla i TK

U Tuzli radionica „Zdravo!“ za nastavnike i učitelje osnovnih škola

Istaknuto

Sredinom Sedmice – Azmir Husić: Napraviću još jednom dobru i jaku Slobodu

BiH

Premijer Nikšić i Ginkel: Fokus sa političkih kriza prebaciti na ekonomski razvoj

Vijesti

Predstavljena baza podataka nestale djece

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]