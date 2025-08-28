/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo posljednji četvrtak u augustu?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo posljednji četvrtak u augustu?

Centralna izborna komisija BiH raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske 23. novembra, a izbori će biti samo za kandidate iz reda srpskog naroda.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković traži od bivšeg premijera RS Radovana Viškovića da u roku od 15 dana vrati diplomatski pasoš.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić proglasio je 29. august Danom žalosti zbog pogibije policajca Samira Mustafića.

Od 1. septembra domaćinstva u FBiH plaćaće struju po novim blok tarifama, a Elektroprivreda poziva građane da sami evidentiraju potrošnju.

Istog dana prestaje važiti odluka o zaključanim cijenama za 65 proizvoda, pa ograničenja više neće biti, a ekonomski stručnjaci upozoravaju na visoke marže.

Više od 140 mladih iz Tuzlanskog kantona dobilo je subvencije kamata na stambene kredite, a Vlada najavljuje povećanje sredstava za narednu godinu.

U Tuzli su svečano otvorene renovirane prostorije Centra za rani rast i razvoj te Centra za psihofizičke i govorne poteškoće, obnovljene zahvaljujući kampanji „Rastimo zajedno“.

Fudbalere Slobode u nedjelju očekuje gostovanje Radniku u Hadžićima, a utakmica će početi u 16:30 sati.