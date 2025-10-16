/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 16. oktobar?

Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 16. oktobar?

Upravni odbor Saveza demobilisanih boraca FBiH boravio je u radnoj posjeti Tuzlanskom kantonu gdje je dogovoreno da borački dodatak iznosi 1,5 KM po mjesecu službe, a odluka Vlade FBiH o tome se očekuje uskoro.

Slijepe i slabovidne osobe u BiH i dalje se suočavaju s preprekama u ostvarivanju prava na tiflotehnička pomagala, pa su udruženja građana pokrenula inicijative da ta pomagala budu dostupna svima bez obzira na prebivalište.

Na Univerzitetu FINRA u Tuzli održana je radionica na kojoj su stručnjaci i poljoprivrednici razgovarali o važnosti ekološke poljoprivrede i jačanju položaja domaćih proizvođača.

U Kalesiji je održan 17. Sajam ekološki zdrave hrane i tradicionalnih proizvoda koji je okupio 70 izlagača i privukao veliki broj posjetilaca.

Fudbaleri Slobode Tuzla u 9. kolu Prve lige FBiH gostuju kod Bratstva Gračanica, nakon poraza od Budućnosti Banovići na Tušnju.

Rukometaši Slobode Tuzla u 4. kolu Premijer lige BiH dočekuju RK Derventu, nakon prošlosedmičnog poraza od Zrinjskog rezultatom 27:23.