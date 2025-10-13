/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 13. oktobar

Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 13. oktobar

Vlada Federacije BiH proglasila je 13. oktobar Danom žalosti povodom smrti Halida Bešlića, odajući počast legendi narodne muzike čije su pjesme ostavile neizbrisiv trag u kulturnom naslijeđu zemlje.

U Tuzli je održan mirni protest roditelja djece s autizmom koji su upozorili na pogoršane uslove rada i nastave u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju nakon dolaska nove uprave.

Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je provjeru cijena peleta nakon što je zabilježen nagli rast od čak 30 posto bez opravdanih tržišnih razloga, uz najavu pojačanog nadzora i kontrole tržišta.

Uvođenjem novog sistema EES na granicama Evropske unije očekuju se duža čekanja za građane zemalja koje nisu članice EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Na konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa istaknuto je da neplanska gradnja, sječa šuma i loše upravljanje prostorom povećavaju posljedice prirodnih nepogoda te je naglašena važnost saradnje i prevencije.

Tradicionalni vašar u Puračiću privukao je na desetine hiljada posjetilaca iz cijele BiH, a organizatori i trgovci bilježe rekordnu posjećenost i uspješnu prodaju.

Nogometna reprezentacija BiH savladala je Maltu sa 4:1 u prijateljskoj utakmici u Valeti, čime je najavila optimizam pred novembarske kvalifikacione duele sa Rumunijom i Austrijom.

Košarkaši Slobode pobjedom nad Promom iz Donjeg Vakufa rezultatom 79:64 uspješno su otvorili novu sezonu MaxBet Lige BiH i najavili borbu za vrh tabele.