Dnevnik TV Slon donosi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili 3. novembar, ponedjeljak:

U zgradi Vlade Tuzlanskog kantona održan je sastanak povodom hapšenja više osoba, među kojima su i policijski službenici, zbog sumnje na navođenje maloljetnih osoba na prostituciju. Vlada je zadužila MUP TK i Upravu policije da do 5. novembra dostave detaljan izvještaj o svim aktivnostima u ovom slučaju.

U Tuzli su građani jučer mirno protestovali tražeći odgovornost i procesuiranje svih umiješanih u slučaj iskorištavanja maloljetnica, u kojem su među osumnjičenima i pripadnici policije.

Hapšenje policajaca iz Sarajeva otvorilo je nova pitanja o funkcionisanju sistema, a Vlada KS održala je vanrednu sjednicu i najavila suspenzije i dodatne provjere.

Glavna tužiteljica KS Meliha Dugalija saopštila je da je istraga o hapšenju policajaca u Sarajevu u najosjetljivijoj fazi, te da se svi postupci vode uz zaštitu identiteta maloljetne osobe i poštovanje presumpcije nevinosti.

Zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje potvrdio je da će penzije za oktobar biti isplaćene 5. novembra, a za isplatu je osigurano oko 314,5 miliona maraka.

Nastavak sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nije održan zbog nedostatka kvoruma, jer na sjednicu nisu došla tri delegata iz HDZ-a BiH.

Na groblju u Čapljini otkriven je spomenik Slobodanu Praljku, bivšem zapovjedniku HVO-a osuđenom za ratne zločine pred Haškim tribunalom.

U Općinskom sudu u Tuzli počela je Sedmica sudske nagodbe, posvećena promociji bržeg i jeftinijeg rješavanja sporova.

Grad Tuzla usvojio je Strateške smjernice zelene tranzicije za period 2026–2034. godine, s ciljem prelaska na održivi razvoj i smanjenja emisija štetnih gasova.

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla odigrale su neriješeno 0:0 protiv ekipe ŽNK “Inter” Posušje, osvojivši važan bod u gostima.