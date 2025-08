/VIDEO/ Dnevnik TV Slon “Crno i Bijelo” – najvažnije vijesti dana na jednom mjestu

U novom izdanju dnevnika “Crno i Bijelo” RTV Slon, gledatelji su imali priliku pratiti ključne informacije koje obilježavaju dan.

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je presudu kojom je predsjednik RS-a Milorad Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, dok je Miloš Lukić oslobođen.

Dodik je proglašen krivim jer je u julu 2023. nastavio zakonodavni postupak i ignorisao odluke Christiana Schmidta o sprečavanju stupanja na snagu spornih zakona. Presuda je pravosnažna, a sve žalbe Tužilaštva i Odbrane su odbijene.

Visoki predstavnik Christian Schmidt kratko je poručio da se “sudske odluke moraju poštivati” nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo presudu kojom je predsjednik RS-a Milorad Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, dok je Miloš Lukić oslobođen.

Dodik je proglašen krivim jer je u julu 2023. nastavio zakonodavni postupak uprkos Schmidtovim odlukama o sprečavanju stupanja na snagu spornih zakona. Nakon presude ponovio je stav da ne priznaje visokog predstavnika i najavio da neće biti vanrednih izbora za predsjednika RS-a.

Evropska unija saopćila je da je upoznata s krivičnom presudom koju je Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine izreklo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, te je poručila da je presuda obavezujuća i mora biti poštovana.

“Presuda je obavezujuća i mora se poštovati. Evropska unija poziva sve strane da priznaju nezavisnost i nepristrasnost Suda, te da poštuju i provedu njegovu presud” – poručila je u izjavi za javnost Anitta Hipper, glavna glasnogovornica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU.

Ujedinjeno Kraljevstvo poručilo je da se presuda protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika mora u potpunosti poštovati i da je vladavina prava ključna za stabilnost Bosne i Hercegovine.

Iz Ambasade UK u Sarajevu naglasili su da sve relevantne institucije i akteri trebaju bez odlaganja postupiti u skladu s odlukom Suda BiH.

Apelaciono vijeće Suda BiH pravosnažno je osudilo Dodika na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, dok je Miloš Lukić oslobođen krivice.

Ujedinjeno Kraljevstvo ističe da je poštivanje sudskih odluka temelj funkcionisanja države i njenih institucija.

Od danas je u Tuzli na snagu stupio novi model javnog prevoza koji podrazumijeva besplatnu vožnju za određene kategorije građana.

Osim toga, Grad uvodi i ljetni red vožnje, s ciljem bolje dostupnosti i frekvencije autobuskih linija.

Isplata julske penzije u Federaciji BiH počinje u utorak, 5. avgusta, saopštio je Federalni zavod MIO/PIO.

Najniža penzija iznosi 599 KM, zagarantovana 715 KM, a najviša 2.996 KM, dok prosječna za puni staž iznosi 759 KM.

Uz redovne iznose stiže i jednokratni dodatak koji zavisi od visine penzije: 200 KM za penzije do 800 KM, 150 KM za penzije do 1.000 KM, te 100 KM za penzije do 1.500 KM.

Dodaci neće biti isplaćeni za oko 105.000 penzionera s penzijama iznad 1.500 KM i određenim kategorijama srazmjernih penzija.

Građani koji penzije primaju putem banaka dobit će ih 5. avgusta ujutro, dok će dostava poštom zavisiti od rasporeda isporuke.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona saopćilo je da će u petak, 1. augusta 2025. godine, biti izvršena isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec juli 2025. godine.

Za ovu namjenu osigurano je 846.550 KM, a naknada će biti isplaćena za 3.003 korisnika.

Iz Ministarstva poručuju da će sredstva biti doznačena na račune korisnika prema redovnoj dinamici, čime se nastavlja uredna isplata naknada koje predstavljaju podršku boračkoj populaciji Tuzlanskog kantona.

U periodu januar–juli 2025. u Bosni i Hercegovini prikupljeno je 6,85 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza, što je 5,5% više nego u istom periodu prošle godine.

Nakon povrata PDV-a od 1,27 milijardi KM, neto prihodi raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 5,57 milijardi KM.

Samo u julu prikupljeno je 1,1 milijarda KM, a najveći dio prihoda raspoređen je Federaciji BiH (3,07 milijardi KM), Republici Srpskoj (1,72 milijarde KM) i Brčko distriktu (173 miliona KM), uz dodatne prihode od putarina.

Na evidencijama zavoda za zapošljavanje u BiH krajem juna 2025. bilo je prijavljeno 316 hiljada nezaposlenih, što je porast od 0,45% u odnosu na maj, dok je u odnosu na juni prošle godine nezaposlenost manja za 2,65%.

Najviše nezaposlenih je u Federaciji BiH, zatim u RS i Brčko distriktu, a žene čine 59,46% ukupnog broja.

Najzastupljeniji su KV radnici (31,34%), NKV radnici (29,09%) i osobe sa SSS (28,65%).

Tokom juna posao je pronašlo 7.930 osoba, dok je 7.897 ostalo bez posla.

Novčanu naknadu koristi nešto manje od 16 hiljada nezaposlenih, a zdravstveno osiguranje oko 190 hiljada.

Prema Anketi o radnoj snazi za prvi kvartal, anketna stopa nezaposlenosti iznosi 12,6%, dok nezaposlenost mladih (15–24) dostiže 30,2%.

U školskoj 2024/2025. godini u BiH upisano je oko 108.100 učenika u 314 srednjih škola, što je rast od 0,3% u odnosu na prethodnu godinu, dok nastavu izvodi oko 12.800 nastavnika, od čega gotovo dvije trećine žene.

Najviše učenika pohađa tehničke škole (57%), potom gimnazije (20%) i stručne škole (20%).

Na kraju školske 2023/2024. srednju školu završilo je oko 27.300 učenika, što je pad od 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Rasprostranjenost između polova je podjednaka.

Svečana dodjela certifikata polaznicima druge obuke „Obuka za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama“, koja je realizirana u saradnji sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju, održana je danas u Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Svečanosti su, između ostalih, prisustvovali federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, ambasador Republike Turske u BiH Emin Akseki i direktor Turske agencije za saradnju i koordinaciju Erdinč Išk.

Rudnik uglja Kreka u julu je proizveo 130.000 tona uglja, što je najveća mjesečna proizvodnja u posljednje tri godine.

Iz Elektroprivrede BiH navode da je rast rezultat poboljšanja uslova rada, stabilizacije poslovanja i potpisivanja novog kolektivnog ugovora, čime se osiguravaju dovoljne količine uglja za rad TE “Tuzla” i redovno izmirivanje obaveza rudnika.

Konzorcij logistika BiH, koji okuplja 47.000 radnika u transportu i logistici, uputio je apel predsjednici FBiH Lidiji Bradari tražeći hitnu institucionalnu podršku i zaštitu dostojanstva vozača.

Upozoravaju na birokratske prepreke, nezakonitosti i ignorisanje zahtjeva sektora, te traže povrat dijela trošarina na gorivo i reciprocitet u povratu PDV-a, kao u EU.

Ističu da sektor može otvoriti 15.000 radnih mjesta ili izgubiti 12.000 radnika bez podrške, a zabrinuti su i zbog čestih hapšenja bh. vozača u EU.

Konzorcij traži hitnu diplomatsku reakciju i ravnopravan tretman s kolegama iz EU.

U prvih šest mjeseci 2025. BiH je ostvarila trgovinsku razmjenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijednu 3,26 milijardi KM, što je rast od 10,6% u odnosu na lani.

Izvoz je iznosio 625 miliona KM, uvoz 2,6 milijardi KM, pa je deficit oko dvije milijarde KM.

Pokrivenost uvoza izvozom pala je na 11,2%.

EU je glavni partner, s Hrvatskom na vrhu liste uvoza (478 miliona KM) i izvoza (115 miliona KM).

U CEFTA-i prednjači Srbija, iz koje je uvezeno 694 miliona KM, dok je izvoz iznosio 114 miliona KM, uz deficit od 580 miliona KM.

BiH bilježi suficit u razmjeni s Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom i Turskom.