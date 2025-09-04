/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – Košarkaši BiH u osmini finala Eurobasketa

Iz Dnevnika TV Slon izdvajamo:

Nove cijene struje u FBiH već na snazi, a stručnjaci upozoravaju na nova poskupljenja

Uskoro energetska obnova više od 100 objekata u TK

Održan sastanak predstavnika institucija BiH i Konzorcijuma Logistika BiH, dogovoreno potpisivanje memoranduma o jednoobraznom pristupu na graničnim prelazima

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila plasman u osminu finala Eurobasketa

U Federaciji BiH od 1. septembra uveden je novi sistem obračuna struje kroz blok-tarife, a stručnjaci upozoravaju da će to voditi ka daljnjim poskupljenjima.

Vlada TK podržala je projekat energetske obnove 102 javna objekta, među kojima su škole, klinike i ministarstva, a očekuju se uštede energije od najmanje 30 posto.

U Sarajevu je dogovoreno potpisivanje memoranduma o jednoobraznom pristupu na graničnim prelazima, što bi trebalo olakšati rad domaćih prevoznika.

Sanin Bogunić ponovo je izabran za predsjednika VSTV-a BiH, uz najavu da će raditi na očuvanju i jačanju integriteta pravosuđa.

Za predsjednika Udruženja poslodavaca FBiH izabran je Nihad Imširović, koji je najavio smanjenje fiskalnih opterećenja i privlačenje investicija kao glavne ciljeve.

U Tuzli je potpisan ugovor sa šest organizacija u okviru projekta podrške osobama sa invaliditetom, vrijednog 47.500 KM, koji finansira Evropska unija.

Tri decenije nakon Dejtona BiH je i dalje među najugroženijim zemljama u svijetu kada je riječ o minama.

U Tuzli će 8. septembra biti održan info dan za mlade o subvencijama za smještaj djece u predškolskim ustanovama.

Studenti u Srbiji sutra najavljuju veliki protest u Novom Sadu.

Košarkaška reprezentacija BiH plasirala se u osminu finala Eurobasketa nakon pobjede protiv Gruzije rezultatom 84:76.

U21 reprezentacija BiH u petak u Mostaru protiv Izraela igrat će bez prisustva publike zbog sigurnosne procjene MUP-a HNK.