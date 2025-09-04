/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – Košarkaši BiH u osmini finala Eurobasketa

Iz Dnevnika TV Slon izdvajamo:
U Federaciji BiH od 1. septembra uveden je novi sistem obračuna struje kroz blok-tarife, a stručnjaci upozoravaju da će to voditi ka daljnjim poskupljenjima.
Vlada TK podržala je projekat energetske obnove 102 javna objekta, među kojima su škole, klinike i ministarstva, a očekuju se uštede energije od najmanje 30 posto.
U Sarajevu je dogovoreno potpisivanje memoranduma o jednoobraznom pristupu na graničnim prelazima, što bi trebalo olakšati rad domaćih prevoznika.
Sanin Bogunić ponovo je izabran za predsjednika VSTV-a BiH, uz najavu da će raditi na očuvanju i jačanju integriteta pravosuđa.
Za predsjednika Udruženja poslodavaca FBiH izabran je Nihad Imširović, koji je najavio smanjenje fiskalnih opterećenja i privlačenje investicija kao glavne ciljeve.
U Tuzli je potpisan ugovor sa šest organizacija u okviru projekta podrške osobama sa invaliditetom, vrijednog 47.500 KM, koji finansira Evropska unija.
Tri decenije nakon Dejtona BiH je i dalje među najugroženijim zemljama u svijetu kada je riječ o minama.
U Tuzli će 8. septembra biti održan info dan za mlade o subvencijama za smještaj djece u predškolskim ustanovama.
Studenti u Srbiji sutra najavljuju veliki protest u Novom Sadu.
Košarkaška reprezentacija BiH plasirala se u osminu finala Eurobasketa nakon pobjede protiv Gruzije rezultatom 84:76.
U21 reprezentacija BiH u petak u Mostaru protiv Izraela igrat će bez prisustva publike zbog sigurnosne procjene MUP-a HNK.