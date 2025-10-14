/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 14. oktobar?

Koji su događaji obilježili 14. oktobar?

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u posjeti Bosni i Hercegovini

Predsjedništvo BiH nominovalo Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir

Odgođeni protesti penzionera, Nova penzionerska stranka poručuje – zahtjevi i dalje neispunjeni

U Tuzli se otvara IDDEEA ured – građani će moći besplatno preuzeti i aktivirati kvalifikovani elektronski potpis

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započela je posjetu BiH obilaskom Memorijalnog centra Srebrenica i odala počast žrtvama genocida, a u Sarajevu će se sastati s članovima Predsjedništva i predsjedavajućom Vijeća ministara.

Predsjedništvo BiH jednoglasno je nominovalo američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu zbog njegove uloge u uspostavljanju primirja u Gazi.

Najavljeni protesti penzionera u Federaciji BiH ponovo su odgođeni, a Nova penzionerska stranka upozorava da vlasti i dalje nisu ispunile ključne zahtjeve ove populacije.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas počinje isplatu septembarskih naknada civilnim žrtvama rata, za što je osigurano više od 495.000 KM.

U Tuzli se otvara IDDEEA ured u okviru Gradske uprave, gdje građani mogu besplatno preuzeti i aktivirati kvalifikovani elektronski potpis s pravnom valjanosti.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja i kriterije za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu ova zanimanja.

Vlada Tuzlanskog kantona pratila je realizaciju projekta izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, za koji je osigurano 2,5 miliona KM iz kreditnih sredstava.

Dvadeset kadeta 30. klase Policijske akademije FBiH danas je zvanično stupilo na dužnost u Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, čime se očekuje unapređenje sigurnosti na području TK.

Danas se obilježava Evropski dan darivanja organa, s ciljem podizanja svijesti o donorstvu i važnosti spašavanja ljudskih života.

U Tuzli počinje 22. Međunarodni dječiji festival „Vezeni most“, s bogatim programom predstava, izložbi i radionica za djecu i ljubitelje dječije književnosti iz cijelog regiona.

Ovlašteni službenici UIO na području Tuzle oduzeli su više od 800 kilograma sitno rezanog duhana i 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica, a protiv osumnjičenih lica bit će podneseni izvještaji Tužilaštvu BiH.