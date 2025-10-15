/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 15. dan oktobra?

Koji su događaji obilježili 15. dan oktobra?

Predstavnički dom PS BiH odlučio da se Prijedlog budžeta BiH za 2025. godinu razmatra u redovnoj proceduri

Vijeće ministara BiH usvojilo informaciju o uvođenju novog sistema ulaska/izlaska (EES) na granicama EU-a

Grad Tuzla sufinansira mjere za smanjenje aerozagađenja kroz podršku za nabavku materijala u ukupnom iznosu do 6.000 KM

Dani evropskog naslijeđa 2025. u Tuzlanskom kantonu posvećeni su obilježavanju 100. godišnjice rođenja pisca Derviša Sušića

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odlučio je da Prijedlog zakona o budžetu za 2025. godinu bude razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri, bez hitnog ili skraćenog postupka.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o uvođenju novog sistema ulaska/izlaska (EES) na granicama EU-a, koji uključuje elektronsko evidentiranje i biometrijske podatke putnika izvan EU-a.

Centralna izborna komisija BiH održala je žrijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore predsjednika Republike Srpske zakazane za 23. novembar.

Grad Tuzla nastavlja provođenje mjera za smanjenje aerozagađenja i potrošnje energije, uz sufinansiranje utopljavanja objekata i nabavke toplotnih pumpi za gotovo 200 korisnika.

Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlanskog kantona potpisala je ugovore s 21 privrednim društvom za projekte iz oblasti zaštite okoliša, uključujući ugradnju solarnih elektrana, uz ukupnu podršku od 939.679 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za septembar iznosila je skoro 3.500 KM, dok se pripreme za novogodišnje događaje u Banovićima već planiraju.

Popularna muzička televizija MTV gasi se u sadašnjem obliku, a više sadržaja, fotografija i video zapisa dostupno je na društvenim mrežama RTV Slon.

Tokom manifestacije Dani evropskog naslijeđa 2025. godine, fokus je na obilježavanju 100. godišnjice rođenja pisca Derviša Sušića, uz predstave, književne večeri i izložbe za mladu publiku.

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla koriste pauzu za odmor i pripreme, dok mlađe selekcije nastavljaju s utakmicama i takmičenjima, uključujući U-13 i U-15 selekcije s utakmicama u Gornjoj Tuzli.