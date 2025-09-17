/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 17. dan septembra?

Koji su događaji obilježili 17. dan septembra?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo nije usvojilo Plan rasta za Zapadni Balkan

Održan sastanak predstavnika Vlade FBiH i penzionera, dogovorene izmjene zakona o PIO-u

Američka trgovačka komora u BiH u Tuzli organizovala događaj u okviru društveno odgovorne inicijative „Dobro se dobrim vraća“

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH ponovo nije usvojen Plan rasta za zapadni Balkan vrijedan šest milijardi eura, jer prijedlog nije dobio jednoglasnu podršku ministara.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se s delegacijom Evropskog parlamenta, a razgovarano je o sigurnosnoj situaciji i reformama na evropskom putu BiH.

Premijer Nermin Nikšić i resorni ministri razgovarali su sa savezima penzionera o izmjenama Zakona o PIO, a novi model usklađivanja i povećanja penzija trebao bi zaživjeti od 1. januara 2026. godine.

Cijene hrane u BiH u julu su porasle za 10,8 posto, a Vlada FBiH produžila je važenje odluke o kontroli cijena osnovnih proizvoda do kraja 2025. godine.

Američka trgovačka komora u BiH organizovala je događaj „Dobro se dobrim vraća“ s ciljem jačanja solidarnosti i partnerstva između kompanija i lokalne zajednice.

U BKC-u Tuzla počele su probe za predstavu „Ugursuz“ Nedžada Ibrišimovića u režiji Ise Porovića, a premijera je zakazana za 23. oktobar.

Drugi sajam knjige u HKC-u „Sveti Franjo“ Tuzla bit će održan od 24. do 28. septembra, a posjetiocima nudi susrete sa piscima, promocije i bogat književni program.

Udruženje žena Tuzle poziva građane da se registruju za humanitarnu „Race for the Cure“ utrku, a sredstva su namijenjena za mamografske preglede i podršku oboljelima od karcinoma dojke.