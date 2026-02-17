/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 17. februar

Koji su događaji obilježili 17. dan februara?

Nastavljeni protesti mladih u Sarajevu, traže da se pronađu odgovorni za tramvajsku nesreću

Seminar u Tuzli: Oduzimanje nelegalne imovine ključ borbe protiv kriminala

Potvrđena optužnica protiv Ifete Karić iz Gračanice koja je osumnjičena da je ubila muža

Medžlis IZ Tuzla predstavio aktivnosti koje će biti upriličene u toku ramazana

U Sarajevu su peti dan zaredom protestovali mladi, tražeći odgovornost za tramvajsku nesreću i sigurniji javni prijevoz.

22. posebna sjednica Doma naroda PS BiH nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što su delegati Kluba Srba napustili sjednicu.

U Tuzli je održan seminar o oduzimanju nezakonito stečene imovine, uz fokus na jačanje finansijskih istraga i efikasnije primjene zakona.

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv Ibrahima Hodžića zbog pronevjere u službi u iznosu većem od 350.000 KM.

Sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv Ifete Karić za ubistvo, a pritvor joj nije produžen.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je pet miliona KM za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u kantonu.

Proizvođači mlijeka u Tuzlanskom kantonu upozoravaju na poremećaje i uvoz, tražeći mjere zaštite domaće proizvodnje.

Narodna skupština RS-a izabrala je nove potpredsjednike Vlade: ministra zdravlja Alena Šeranića i ministricu poljoprivrede Anđelku Kuzmić.

U Tuzli je održan događaj koji slavi najaktivnije čitaoce, a lokalna biblioteka osvojila je šest od deset nagrada na konkursu Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo.

Medžlis Islamske zajednice Tuzla predstavio je ramazanski program s brojnim vjerskim, edukativnim i kulturnim aktivnostima za džematlije svih uzrasta.

U Kladnju i Tuzli ponovo će se oglasiti ramazanski topovi, obnavljajući tradiciju i najavljujući vrijeme iftara.

Žrijeb pretkola Kupa BiH za žene: Tuzlanska Sloboda 2024 igra protiv Spartaka 2013, a Fortuna iz Živinica protiv Sloge iz Doboja.