/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 26. dan augusta?

Koji su događaji obilježili 26. dan augusta?

Danas se navršava 35 godina od najveće rudarske nesreće u historiji BiH, kada je u jami rudnika Dobrnja-Jug poginulo 180 rudara, a preživio samo jedan.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se s predstavnicima SAD-a, a glavna tema bila je jačanje strateškog partnerstva dvije zemlje.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić primio je akreditivno pismo ambasadora Njemačke Alfreda Grannasa. Komšić je zahvalio na podršci evropskom putu BiH, dok je Grannas najavio jačanje prijateljskih odnosa i reformskih procesa.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida zatražilo je hitno uklanjanje murala s likom Ratka Mladića u Kalinoviku, Foči i Nevesinju, navodeći da veličanje ratnih zločinaca vrijeđa žrtve i ugrožava sigurnost povratnika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost MUP-u TK za prijem 200 novih policijskih službenika, dok resoru nedostaje više od 500 policajaca.

Vlada TK odobrila je više od pola miliona maraka za rekonstrukcije i opremanje školskih objekata širom kantona, uključujući nastavak izgradnje fiskulturnih sala i modernizaciju opreme.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK objavilo je rang listu korisnika subvencioniranih stambenih kredita za mlade. Pravo je ostvarilo 142 aplikanata, a uručivanje odluka planirano je za 28. august.

U haremu Šarene džamije u Tuzli najavljena je 16. mevludska manifestacija „Stazama Poslanika islama“, koja će trajati od 24. augusta do 2. septembra s bogatim vjerskim i kulturnim programom.

U Tuzli je započela podjela 360 novih kanti za smeće domaćinstvima u MZ Ši Selo, u okviru projekta širenja primarne selekcije otpada.

Košarkaška reprezentacija BiH u četvrtak počinje nastup na EuroBasketu 2025 utakmicom protiv domaćina Kipra, a meč se igra 28. augusta od 17:15 sati.