/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 4. novembar?

Nastavlja se istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona osumnjičenih za zloupotrebu djece u svrhu seksualne eksploatacije; policija tvrdi da je slučaj razotkriven internim radom.

Institucija ombudsmana BiH pozvala je na strožije kažnjavanje počinitelja i pružanje podrške žrtvama, naglašavajući važnost zaštite identiteta djece.

Tužilaštvo BiH obustavilo je istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića za napad na ustavni poredak zbog nedostatka dokaza.

Ustavni sud BiH odbio je apelaciju Milorada Dodika i potvrdio presudu Suda BiH, kojom mu je izrečena zatvorska kazna i zabrana političkog djelovanja.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo izvršili su pretres Vlade FBiH i Federalne uprave policije u okviru istrage o spornoj prepisci između čelnika tih institucija.

Vijeće ministara BiH usvojilo je nacrt državnog budžeta za 2026. godinu, predviđajući jednokratnu pomoć zaposlenima i sredstva za izbore i povećanje primanja.

Federalno ministarstvo trgovine upozorilo je na zabranu skrivanje zaliha i špekulacija peletom, najavljujući najstrože zakonske mjere protiv prekršilaca.

U TK dodijeljene su stipendije za 211 posebno nadarenih učenika osnovnih i srednjih škola, ukupno vrijedne preko 245 hiljada KM.

Policijski službenici iz Doboja uhapsili su osobu inicijala D.Č. zbog ubistva člana porodice, dok istragu vodi Okružno javno tužilaštvo.

Rukometni klub Sloboda dočekuje Izviđač u 6. kolu Premijer lige BiH, a tim je motivisan i spreman za izazov na domaćem terenu.