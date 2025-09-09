/VIDEO/ Koji su događaji obilježili deveti dan septembra?

Koji su događaji obilježili deveti dan septembra?
Vlada TK osigurala 3,8 miliona KM za pomoć penzionerima
Još jedan incident u tuzlanskoj osnovnoj školi, učenik prijetio vršnjaku da će ga napasti hladnim oružjem
Počela isplata invalidnina u FBiH
Fudbaleri BiH večeras protiv Austrije na Bilinom polju
Penzioneri u Tuzlanskom kantonu uskoro će dobiti po 100 KM jednokratne pomoći.
Federalno ministarstvo osiguralo je skoro 31 milion KM za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja i nositelje ratnih priznanja, kao i za civilne žrtve rata.
U tuzlanskoj osnovnoj školi učenik je verbalno napao vršnjaka i uputio mu prijetnje, a policija i tužilaštvo su uključeni u istragu.
Općinski sud u Gradačcu potvrdio je optužnicu protiv Almedina Rabića zbog napada na policijske službenike, prijetnji i oštećenja imovine u prostorijama policije.
Na području Tuzlanskog kantona zasijano je 444,5 hektara strnih žita manje nego lani, a Vlada TK uvodi kantonalnu novčanu podršku za proizvođače pšenice.
Trojka je predala Ustavnom sudu BiH zahtjev za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska i traži privremene mjere.
SSS BiH izračunao je da je potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u augustu iznosila preko 3.500 KM.
Završeni su radovi na sanaciji putne infrastrukture u Slavinovićima i Par Selu.
Tuzla je domaćin manifestacije Zlatna vrpca.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras dočekuje Austriju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.