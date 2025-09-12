Vidljivost na putevima u BiH smanjena, povećana opasnost od odrona

Vidljivost na putevima u Bosni i Hercegovini smanjena je u kotlinama i uz riječne tokove, a nakon jučerašnjih padavina postoji i povećana opasnost od odrona na brojnim dionicama. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagođena vožnju uslovima na putu.

Posljednji radni dan u sedmici donosi pojačan saobraćaj u blizini gradskih centara, a gužve se očekuju i na graničnim prijelazima tokom poslijepodnevnih sati.

Zbog nanosa zemlje, pijeska i manjih odrona, obustavljen je saobraćaj na dionici regionalnog puta R-435a Borci–Rujište.

Zbog sanacije škarpi na magistralnom putu M-16 Jajce-Crna Rijeka saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu, na magistralnom putu M-17 Konjic–Jablanica (iza tunela Crnaja), izmijenjen je režim saobraćaja. Saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz postavljene semafore.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Jablanica-Prozor, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Semizovac-Olovo.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.