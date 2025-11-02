Vikend uz pojačan promet i duža zadržavanja na graničnim prelazima

Posljednjeg dana u sedmici vozače u Bosni i Hercegovini očekuju suhi ili mjestimično vlažni kolovozi, uz pojavu magle u kotlinama i duž riječnih tokova. Jutarnje niže temperature uzrokuju smanjenu vidljivost, a u višim planinskim predjelima i na prevojima mogući su i manji odroni, upozoravaju iz BIHAMK-a.

Od 1. novembra na svim putevima u BiH obavezno je posjedovanje zimske opreme, bez obzira na vremenske prilike.

Radovi i obustave na više dionica

Na magistralnom putu Srbac–Derventa u toku je postavljanje završnog sloja asfalta, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa.

Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene na dionici Dobro Polje–Miljevina, od 8 do 17 sati dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Na regionalnom putu Ostrožac–Buturović Polje saobraćaj je privremeno obustavljen zbog saniranja klizišta, a alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se njihovo korištenje.

Radovi su i dalje aktivni na dionici autoceste A1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na brojnim magistralnim putevima:

Semizovac–Olovo, Žepče–Maglaj (Ozimica), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Zenica–Doboj (Donja Vraca–Liješnica),

Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje, Konjic–Jablanica (Ostrožac), Jablanica–Prozor (Mirci),

Bileća–Trebinje (Žudojevići), Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i ulaz u Neum.

Na regionalnom putu Vrbaška–Mrakovica u mjestu Vučjak saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, zbog odrona zemlje i kamenja.

Gužve na granicama i novi sistem kontrole

Gužve i duža zadržavanja zabilježene su na izlazu iz BiH, posebno na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila u prosjeku ne prelaze 30 minuta.

Zbog novog sistema registracije putnika prilikom ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su povremeno duža čekanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Na istom prelazu, teretna vozila mogu prelaziti samo u periodima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom prelazak važi samo u noćnim terminima.