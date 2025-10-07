Vlada FBiH dodijelila 50 miliona KM za sanaciju šteta od poplava

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas, na prijedlog Komisije za provođenje postupka dodjele sredstava, odluku o raspodjeli i dodjeli 50 miliona KM iz Budžeta Federacije BiH za 2025. godinu. Riječ je o sredstvima s budžetske pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Finansijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama“.

Sredstva su namijenjena gradovima i općinama koje su u oktobru 2024. godine proglasile stanje prirodne nesreće zbog poplava. Na osnovu ispunjenih kriterija, Vlada je odobrila: Općini Kreševo 4.240.000 KM, Gradu Mostaru 1.050.000 KM, Općini Jablanica 16.700.000 KM, Općini Kiseljak 3.420.000 KM, Općini Fojnica 10.690.000 KM i Gradu Konjicu 13.900.000 KM.

Raspodjela sredstava vršena je prema Odluci o utvrđivanju kriterija za raspodjelu, a namjena obuhvata nekoliko segmenata pomoći.

U svrhu saniranja posljedica na poslovanje privrednih subjekata u poplavljenim područjima, Općina Kreševo dobit će 1.190.000 KM, Jablanica 2.650.000 KM, Kiseljak 1.170.000 KM, Fojnica 2.940.000 KM, a Grad Konjic 2.050.000 KM.

Za rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture, koja se realizira u saradnji s upraviteljima magistralnih i regionalnih cesta, predviđeno je: Jablanici 6.000.000 KM, Fojnici 1.000.000 KM i Konjicu 3.000.000 KM. Ova sredstva će korisnici prenijeti na upravitelje cesta, zavisno od kategorizacije saobraćajnica.

Treći dio pomoći odnosi se na sanaciju šteta na imovini građana i pravnih lica, te obnovu lokalne putne i komunalne infrastrukture – puteva, mostova, potpornih zidova, sanaciju klizišta i erozija. Po tom osnovu, Kreševo dobija 3.050.000 KM, Mostar 1.050.000 KM, Jablanica 8.050.000 KM, Kiseljak 2.250.000 KM, Fojnica 6.750.000 KM, a Konjic 8.850.000 KM.

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH nadgledat će namjenski utrošak odobrenih sredstava. Gradovi i općine dužni su dostaviti izvještaje i finansijsku dokumentaciju, a u slučaju nenamjenskog trošenja ili neiskorištenih sredstava – izvršiti njihov povrat.