Vlada FBiH donijela odluku o finansijskoj pomoći za juni

Na prijedlog Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada FBiH donijela je odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći niskoakumulativnim djelatnostima za juni 2025. godine. Ova mjera ima za cilj očuvanje postojećih radnih mjesta i jačanje likvidnosti u djelatnostima koje su posebno osjetljive na ekonomske promjene.

Pomoć u ukupnom iznosu od 238.500 KM namijenjena je za 1.525 korisnika. Od toga, 1.520 korisnika odnosi se na juni, dok je pet korisnika obuhvaćeno po osnovu prihvaćenih prigovora za maj. Za realizaciju isplate zaduženi su Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Union banka, koja će sredstva uplatiti na račune korisnika.

Lista korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć dostupna je na službenim web stranicama Vlade FBiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Svi koji su aplicirali pozvani su da što prije provjere spiskove i uvjere se u svoj status.

Pomoć za niskoakumulativne djelatnosti, poput zanatskih i uslužnih djelatnosti koje ostvaruju nizak profit, ključna je za stabilizaciju malih poslovnih subjekata i očuvanje zaposlenosti u 2025. godini. Prema Uredbi, ova sredstva predstavljaju podršku direktno usmjerenu očuvanju radnih mjesta, što je i osnovni cilj mjere.