Vlada FBiH otvorila razgovore o Južnoj interkonekciji i modernizaciji aerodroma

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o Pismu namjere američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC, čime je otvoren institucionalni dijalog o mogućnostima razvoja infrastrukturnih projekata u FBiH, prije svega u energetici i saobraćaju.

Iz Vlade navode da usvajanje Informacije ne znači dodjelu koncesije niti preuzimanje obaveza, već predstavlja osnov za razgovore i analize mogućih modela saradnje, u skladu sa zakonodavstvom i javnim interesom. Pismo namjere odnosi se na integrisani okvir koji uključuje Južnu gasnu interkonekciju BiH i Hrvatske, izgradnju gasnih elektrana s pratećom infrastrukturom, te modernizaciju međunarodnih aerodroma u Sarajevu i Mostaru.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da je riječ o odgovornom koraku ka jačanju energetske sigurnosti, ističući da se Federacija BiH prirodnim gasom snabdijeva iz jednog pravca i jednog izvora, što predstavlja rizik, posebno tokom zime. Naglasio je da se svaki projekat razmatra odvojeno i transparentno, te da se ne radi o ugovoru, već o spremnosti da se razgovara i planira u interesu građana.

Zaključkom Vlade zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi dijalog u okviru svojih nadležnosti i, po potrebi, pripremi izmjene i dopune Zakona o južnoj interkonekciji kako bi se omogućila realizacija projekta i kroz druge modele, uključujući i koncesioni. Ministarstvo će o narednim aktivnostima informisati Vladu FBiH i javnost.