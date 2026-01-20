Vlada FBiH otvorila razgovore o Južnoj interkonekciji i modernizaciji aerodroma

Adin Jusufović
Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o Pismu namjere američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC, čime je otvoren institucionalni dijalog o mogućnostima razvoja infrastrukturnih projekata u FBiH, prije svega u energetici i saobraćaju.

Iz Vlade navode da usvajanje Informacije ne znači dodjelu koncesije niti preuzimanje obaveza, već predstavlja osnov za razgovore i analize mogućih modela saradnje, u skladu sa zakonodavstvom i javnim interesom. Pismo namjere odnosi se na integrisani okvir koji uključuje Južnu gasnu interkonekciju BiH i Hrvatske, izgradnju gasnih elektrana s pratećom infrastrukturom, te modernizaciju međunarodnih aerodroma u Sarajevu i Mostaru.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da je riječ o odgovornom koraku ka jačanju energetske sigurnosti, ističući da se Federacija BiH prirodnim gasom snabdijeva iz jednog pravca i jednog izvora, što predstavlja rizik, posebno tokom zime. Naglasio je da se svaki projekat razmatra odvojeno i transparentno, te da se ne radi o ugovoru, već o spremnosti da se razgovara i planira u interesu građana.

Zaključkom Vlade zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi dijalog u okviru svojih nadležnosti i, po potrebi, pripremi izmjene i dopune Zakona o južnoj interkonekciji kako bi se omogućila realizacija projekta i kroz druge modele, uključujući i koncesioni. Ministarstvo će o narednim aktivnostima informisati Vladu FBiH i javnost.

pročitajte i ovo

BiH

Vlada FBiH ponovo omogućava neoporezivu pomoć radnicima

Vijesti

Vlada FBiH utvrdila šest amandmana na zakon o fiskalizaciji

BiH

Velika promjena u socijalnoj zaštiti, Vlada FBiH usvojila zakon koji donosi...

Istaknuto

Vlada Federacije BiH dala zeleno svjetlo za ubrzanje projekta Južne interkonekcije

Istaknuto

Vlada FBiH pokrenula ključnu reformu finansijskog sistema

Vijesti

Borački dodatak nije uvršten u budžet FBiH, sta će uslijediti?

Tuzla i TK

Zrak u Tuzli vrlo nezdrav, preporuka da se smanji boravak vani!

BiH

Vlada FBiH ponovo omogućava neoporezivu pomoć radnicima

Tuzla i TK

NPUS Tuzla: Zgroženi smo predstavnicima koji su glasali protiv “bijelog hljeba”

Sport

Edin Džeko sonorous u dresu Schalkea

Tuzla i TK

Hadžić: Milion KM za OŠ “Kalesija”

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]