Vlada FBiH planira novo zaduženje od 400 miliona KM putem trezorskih zapisa i obveznica

Adin Jusufović
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je više odluka o novom zaduženju entiteta, i to putem emisije trezorskih zapisa i obveznica, ukupne vrijednosti 400 miliona KM. Odluke su objavljene u Službenim novinama Federacije BiH.

Prema objavljenim podacima, planirana je emisija trezorskih zapisa u tri navrata. Prva emisija odnosi se na 40 miliona KM s rokom dospijeća od devet mjeseci, druga na 120 miliona KM s rokom od šest mjeseci, dok je treća predviđena u iznosu od 40 miliona KM s rokom dospijeća od godinu dana.

Istovremeno, Vlada je donijela odluke o emisiji obveznica u nekoliko iznosa i s različitim rokovima otplate. Planirana je emisija obveznica od 80 miliona KM na period od tri godine, zatim 50 miliona KM s rokom dospijeća od pet godina, 40 miliona KM na sedam godina te 30 miliona KM s rokom od deset godina.

Sve emisije bit će realizovane putem Sarajevske berze, kako je navedeno u objavljenim odlukama.

Trezorski zapisi predstavljaju kratkoročne vrijednosne papire koji se koriste kao instrument tržišta novca, a njihov rok dospijeća u pravilu je do jedne godine. Obveznice su, s druge strane, dugoročniji vrijednosni papiri, s dužim rokom otplate u odnosu na trezorske zapise.

