Vlada FBiH pokrenula ključnu reformu finansijskog sistema

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila paket od šest ključnih zakona i izmjena zakona kojima se provodi sveobuhvatna i strateška reforma finansijskog i platnog sistema Federacije BiH.

Riječ je o jednoj od najznačajnijih institucionalnih i ekonomskih reformi u aktuelnom mandatu Vlade.

Usvajanjem ovog reformskog paketa, Federacija BiH uspostavlja savremen, siguran i s evropskim standardima usklađen pravni okvir za digitalna plaćanja, jačanje zaštite korisnika finansijskih usluga te dugoročnu stabilnost finansijskog sistema. Istovremeno se stvaraju ključni preduslovi za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima – SEPA.

Paket obuhvata Zakon o platnim uslugama, Zakon o elektronskom novcu, Zakon o računima za plaćanje, kao i izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o bankama i Zakona o mikrokreditnim društvima.

Pristupanje SEPA području donijet će građanima brža i povoljnija plaćanja, privredi niže troškove poslovanja, dok će finansijskom sistemu osigurati snažniji nadzor i veću stabilnost. Ovi zakoni predstavljaju ključni regulatorni uslov za ulazak u SEPA sistem i značajan podsticaj ukupnom ekonomskom razvoju.

Zakon o platnim uslugama čini osnovu reforme jer po prvi put na sistemski način uređuje savremeni platni promet u Federaciji BiH, omogućava razvoj inovacija i ulazak novih pružalaca platnih usluga, uz visoke sigurnosne standarde i snažan regulatorni nadzor.

U kombinaciji sa Zakonom o elektronskom novcu i Zakonom o računima za plaćanje, građanima i privredi se osiguravaju brža, sigurnija i jeftinija digitalna plaćanja, veća transparentnost naknada i jača pravna sigurnost.

Izmjenama zakona o bankama, mikrokreditnim društvima i zaštiti korisnika finansijskih usluga postiže se potpuna usklađenost finansijskog sistema s novim pravilima, dodatno jača nadzor i unapređuje zaštita prava građana.

Ovim reformskim paketom Vlada Federacije BiH šalje jasnu poruku da odlučno ulazi u novu fazu modernizacije finansijskog sistema, s ciljem obezbjeđivanja nižih troškova, veće sigurnosti i finansijskih usluga na nivou Evropske unije.

Ulazak u SEPA sistem donosi konkretne koristi za građane, privredne subjekte i javne institucije, te predstavlja evropski standard koji se sada uspostavlja i u Federaciji BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovim potezom potvrđuje jasnu političku opredijeljenost za dubinske i odgovorne reforme u interesu građana, privrede i evropskog puta Bosne i Hercegovine.

Predloženi zakoni upućeni su u Parlament Federacije BiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku.