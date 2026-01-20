Vlada FBiH utvrdila šest amandmana na zakon o fiskalizaciji

Adin Jusufović
Vlada FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u večernjim satima, u nastavku sjednice koja je ranije započela u Sarajevu, utvrdila šest amandmana na Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH.

Kako je saopćeno, amandmanima su preciznije uređene pojedine pravne odredbe i pojmovi važni za primjenu zakona, s ciljem jačanja pravne sigurnosti, transparentnosti i ujednačene primjene propisa. Među usvojenim rješenjima bilo je i definisanje momenta fiskalizacije u advokatskoj djelatnosti, te uvođenje načela operativne neutralnosti, kojim se nastojalo izbjeći favoriziranje jednog telekom operatera.

Vlada je amandmanima povećala i garanciju za registrirane proizvođače fiskalnog sistema (ESET) sa 500.000 na milion KM. Također su utvrđena izuzeća koja su se odnosila na javna preduzeća elektroprivrede i pošte, kao i na Razvojnu banku Federacije BiH. Ovi amandmani postali su sastavni dio Prijedloga zakona o fiskalizaciji transakcija u Federaciji BiH.

Istovremeno, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada je utvrdila izjašnjenja na amandmane koje su na ovaj prijedlog zakona dostavili odbori, klubovi i zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, navodeći da je dostavljena obrazloženja ocijenila opravdanim i dodatno ih precizirala kroz vlastite amandmane.

Izjašnjenja su utvrđena i na amandmane upućene na Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2026, te na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

