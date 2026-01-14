Vlada Federacije BiH dala zeleno svjetlo za ubrzanje projekta Južne interkonekcije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji projekta gasovoda Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina – Republika Hrvatska i time dala snažnu institucionalnu podršku nastavku i ubrzanju ovog strateškog energetskog projekta.

Ovom odlukom potvrđeno je da Južna interkonekcija ostaje jedan od ključnih prioriteta Federacije BiH u oblasti energetske sigurnosti, diverzifikacije izvora gasa i dugoročne stabilnosti privrede. Donesen je i zaključak da se hitno nastavi procedura zaključenja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji je neophodan za izgradnju gasovoda, te je zatraženo formiranje zajedničke državne delegacije svih relevantnih institucija kako bi se pregovori nastavili bez daljih zastoja.

Istovremeno, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dobilo je zadatak da pokrene izmjene i dopune Zakona o Južnoj interkonekciji, kako bi se projekat mogao realizirati kroz više modela, uključujući i koncesioni, što otvara prostor za veći interes investitora i bržu realizaciju.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da današnja odluka Vlade FBiH predstavlja važan iskorak ka konačnoj realizaciji projekta o kojem se u BiH govori više od jedne decenije. On je naglasio da Vlada FBiH jasno pokazuje da želi da ovaj projekat konačno izađe iz faze političkih blokada i uđe u fazu realizacije.

„Južna interkonekcija nije samo cijev – to je projekat energetske sigurnosti, političke stabilnosti i ekonomskog razvoja. Ovim gasovodom dobijamo novi, pouzdan pravac snabdijevanja prirodnim gasom, što znači manje zavisnosti i veću sigurnost za naše građane i privredu“, izjavio je ministar Lakić.

„Naš cilj je da ovaj projekat gradimo zakonito i transparentno. Danas smo otvorili vrata da se projekat realizira kroz više modela, uključujući koncesije, što znači više fleksibilnosti i više šansi da gasovod što prije postane stvarnost“, naglasio je Lakić, dodavši: „Bez gasa nema ozbiljne energetske tranzicije. Zato ovaj projekat vodimo kao strateški državni posao“.