Vlada TK i Njemačka razvojna banka finansiraju potpunu obnovu pet škola u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona, u saradnji s Njemačkom razvojnom bankom (KfW), započinje realizaciju projekta potpune rekonstrukcije pet školskih objekata na području Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“.

Svečana ceremonija i prezentacija projekta bit će održana u četvrtak, 5. februara 2026. godine, u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli, gdje će javnosti biti predstavljeni detalji početka radova i planirane aktivnosti.

Pet škola obuhvaćeno projektom

Projektom je predviđena potpuna obnova sljedećih školskih objekata:

JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla

Zajednički objekat JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla i JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla

JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla

JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

JU Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija

Radovi će obuhvatiti građevinsku sanaciju objekata, unapređenje termoizolacije, zamjenu stolarije, modernizaciju sistema grijanja i druge mjere energetske efikasnosti.

Kredit i grant sredstva KfW-a

Na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština TK je 30. augusta 2022. godine donijela Odluku o kreditnom zaduženju i prihvatanju grant sredstava kod Njemačke razvojne banke (KfW), putem Revolving fonda Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom odobreno je kreditno zaduženje u iznosu od 4.037.811,04 KM, koje je namijenjeno sufinansiranju rekonstrukcije školskih objekata i implementaciji mjera energetske efikasnosti, dok se ostatak sredstava obezbjeđuje kroz grant KfW-a u ime Vlade Savezne Republike Njemačke.

Ugovor s izvođačem radova potpisan je 20. januara 2026. godine, čime su ispunjeni svi uslovi za zvaničan početak radova.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da ovaj projekat ima višestruki značaj.

„Realizacijom ovog projekta značajno će se unaprijediti uslovi boravka i rada za učenike i nastavnike, smanjiti potrošnja energije te dugoročno ostvariti značajne finansijske i ekološke uštede. Ovo je ulaganje u kvalitet obrazovanja, ali i u održivu budućnost Tuzlanskog kantona“, kazao je ministar Omerović.

Dodao je da Vlada Tuzlanskog kantona kontinuirano radi na unapređenju infrastrukture obrazovnih ustanova, uz podršku međunarodnih partnera.