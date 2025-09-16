Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluku o raspisivanju javnog poziva vrijedanog 100.000 KM, namijenjenog podršci novoosnovanim firmama i malim preduzećima u oblasti turizma i ugostiteljstva. Ovom mjerom planirano je rasterećenje poslovanja subjekata koji su registrovani najkasnije 12 mjeseci prije otvaranja poziva i koji uredno izmiruju sve obaveze prema Poreznoj upravi.

Kako je pojasnio Almir Žilić,ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK, sredstva će biti usmjerena na subvencioniranje neto plaće ili njenog dijela, čime će se olakšati finansijski pritisak na mala preduzeća pogođena povećanjem minimalne plaće i drugim operativnim troškovima.

„Vlada Tuzlanskog kantona je vrlo osjetljiva na sektor turizma i ugostiteljstva i učinit ćemo sve da pomognemo malim firmama da zadrže radna mjesta. Ako se pokaže da ovaj javni poziv daje rezultate, siguran sam da ćemo sredstva povećati i u narednim godinama. Ovaj put u obuhvat podrške nisu uključeni smještajni kapaciteti poput stanova na dan, vikendica i kuća,“ naglasio je ministar Žilić.

On je dodao da je cilj ove mjere očuvanje radnih mjesta u vremenu kada je malim i srednjim privrednim subjektima sve teže održati stabilno poslovanje. „Ukoliko javni poziv pokaže plodonosne rezultate, Vlada će već u narednoj godini, pa i u 2026., izdvojiti dodatna sredstva. Time pokazujemo socijalnu osjetljivost i želju da se očuva što više radnih mjesta, posebno u firmama koje tek grade svoju poziciju na tržištu,“ rekao je Žilić.

Podrška se odnosi isključivo na novoosnovane firme i obrte u oblasti turizma i ugostiteljstva, dok su iz mjere izuzeti privatni smještajni kapaciteti, kao što su stanovi na dan, vikendice i kuće.

Ovim potezom, Vlada TK šalje jasnu poruku da razvoj turizma i ugostiteljstva vidi kao važan segment ekonomskog rasta, ali i kao sektor koji direktno doprinosi otvaranju i očuvanju radnih mjesta.